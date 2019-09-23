В Киеве патрульные составили протокол на пьяного водителя катера

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Понедельник, 23 сентября 2019, 15:07

Во время патрулирования реки Десенка работники отдела полиции в речном порту "Киев" составили протокол на водителя катера, который руководил плавсредством в нетрезвом состоянии.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "Во время патрулирования реки Десенка работники отдела полиции в речном порту "Киев" заметили катер, который задел верхним каркасом городов. Поэтому правоохранители решили остановить плавсредство для проверки".

Детали: Пообщавшись с 54-летним водителем, полицейские выяснили, что он находится в алкогольном опьянении. На мужчину составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления плавсредствами на срок от одного до трех лет, или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.

Українська правда

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Темы: полиция Киев


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