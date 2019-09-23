На кордоні зупинили авто з екс-дружиною Князєва і півмільйоном євро – джерело

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Понеділок, 23 вересня 2019, 18:00
Сергій Князєв

У пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" між Україною і Польщею на вихідних затримали автомобіль із екс-дружиною глави Нацполіції Вікторією Князєвою, що перевозив велику суму готівки без необхідного декларування.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах.

Деталі: За даними джерел УП, в автомобілі Mersedes-Benz перевозили 500 тисяч євро. Крім екс-дружини глави Нацполіції в машині, за даними ЗМІ, перебувало ще двоє громадян України і один – Хорватії.  На прохання прокоментувати вказану інформацію, у прес-службі поліції нагадали, що Князєв – розлучений.

Пряма мова речника поліції Ярослава Тракала: "Голова Нацполіції розлучений близько 8 років. Вони проживають окремо. Оскільки це приватна справа, яка не має стосунку до Національної поліції, наскільки мені відомо, Сергій Миколайович свою позицію найближчим часом викладе на персональній сторінці у Facebook".

Українська правда

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Теми: поліція


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