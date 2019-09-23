На границе остановили авто с экс-супругой Князева и полумиллионом евро – источник

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Понедельник, 23 сентября 2019, 18:00

В пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенне" между Украиной и Польшей на выходных задержали автомобиль с экс-супругой главы Нацполиции Викторией Князевой, перевозивший крупную сумму наличных без необходимого декларирования.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах.

Детали: По данным источников УП, в автомобиле Mersedes-Benz перевозили 500 тысяч евро. Кроме экс-супруги главы Нацполиции в машине, по данным СМИ, находилось еще двое граждан Украины и один - Хорватии. На просьбу прокомментировать указанную информацию, в пресс-службе полиции напомнили, что Князев – разведен.

Прямая речь спикера полиции Ярослава Тракало: "Председатель Нацполиции разведен около 8 лет. Они проживают отдельно. Поскольку это частное дело, не имеющее отношения к Национальной полиции, насколько мне известно, Сергей Николаевич свою позицию в ближайшее время выложит на персональной странице в Facebook".

Украинская правда

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Темы: полиция


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