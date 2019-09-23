Делегація України в ПАРЄ офіційно відмовилася від участі в осінній сесії асамблеї

Делегація Верховної ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи не братиме участі в осінній сесії організації з 30 вересня по 4 жовтня.

Офіційну заяву делегації оприлюднила її голова Єлизавета Ясько на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

"Ми схвалили рішення не подавати повноваження нової української делегації на затвердження під час осінньої частини сесії ПА РЄ з 30 вересня до 4 жовтня 2019 року. Зазначене буде способом реагування України на повернення Російської Федерації до сесійної зали ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України" - написала вона.

В заяві наголошується, що протягом часу проведення цієї частини сесії делегація ВРУ в ПАРЄ буде проводити консультації з партнерами по Асамблеї з метою винайдення спільних підходів і рішень, що дозволили б повернути ПАРЄ її репутацію важливого взірця демократії, верховенства права і захисту прав людини та свобод в Європі.

"(Делегація) звертається до делегацій держав-членів Ради Європи з закликом провести розширені консультації щодо наслідків безумовного повернення РФ до ПА РЄ та розробки ефективних механізмів відповідальності держав-порушниць статутних документів РЄ та норм міжнародного права" - йдеться у заяві.

Також українська делегація приєдналася до заяв делегацій держав-партнерів України, що повідомили про свою неучасть у урочистостях з нагоди 70-річчя РЄ через безумовне повернення делегації РФ до ПА РЄ.

Як повідомлялося, частина депутатів, що увійшли до української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, планують поїхати на осінню сесію ПАРЄ попри єдність думок з цього питання у делегації.

Зокрема, рішення не передавати перелік членів нової делегації до початку осінньої сесії було прийняте навмисне. За правилами ПАРЄ це означає, що до Асамблеї має право поїхати стара делегація, повноваження її членів будуть повноцінно визнаватися у Страсбурзі. Нардепи від Батьківщини, "ЄС" та ОПЗЖ, які були і у складі старої делегації і є також у новій, вже запланували цю поїздку і мають намір брати участь у розгляді окремих питань – тих, що стосуються України.

Європейська правда