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Делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии

Понедельник, 23 сентября 2019, 18:26

Делегация Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы не будет принимать участия в осенней сессии организации с 30 сентября по 4 октября.

Официальное заявление делегации обнародовала его председатель Елизавета Ясько на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

"Мы приняли решение не подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПА СЕ с 30 сентября до 4 октября 2019 года. Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины", - написала она.

В заявлении отмечается, что в течение времени проведения этой части сессии делегация ВРУ в ПАСЕ будет проводить консультации с партнерами по Ассамблеи с целью определения общих подходов и решений, которые позволили бы вернуть ПАСЕ ее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе.

"(Делегация) обращается к делегаций государств-членов Совета Европы с призывом провести расширенные консультации относительно последствий безусловного возврата РФ к ПА СЕ и разработки эффективных механизмов ответственности государств-нарушителей уставных документов СЕ и норм международного права" - говорится в заявлении.

Также украинская делегация присоединилась к заявлениям делегаций государств-партнеров Украины, которые сообщили о своем неучастии в торжествах по случаю 70-летия СЕ через безусловное возвращение делегации РФ в ПА СЕ.

Как сообщалось, часть депутатов, вошедших в украинскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы, планируют поехать на осеннюю сессию ПАСЕ, несмотря на единство мнений по этому вопросу в делегации.

В частности, решение не передавать перечень членов новой делегации до начала осенней сессии было принято умышленно. По правилам ПАСЕ это означает, что до Ассамблеи имеет право поехать старая делегация, полномочия ее членов будут полноценно признаваться в Страсбурге. Нардепы от "Батькивщины", "ЕС" и ОПЗЖ, которые были и в составе старой делегации и есть в новой, уже запланировали эту поездку и намерены участвовать в рассмотрении отдельных вопросов – тех, что касаются Украины.

Европейская правда

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Темы: УкраинаПАСЕ
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