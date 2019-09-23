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Популярні Facebook-сторінки з агітацією за Трампа модерують в Україні – ЗМІ

Понеділок, 23 вересня 2019, 19:21
Популярні Facebook-сторінки з агітацією за Трампа модерують в Україні – ЗМІ

Facebook-сторінка "Я люблю Америку", яку читає понад мільйон користувачів і яка активно агітує на користь президента Дональда Трампа, модерується українцями.

Джерело: Popular Information

Деталі: Сторінка з'явилася в 2017 році, зареєстрована на веб-стратега з Одеси Андрія Зюзікова.

Співтовариство модерує 10 громадян України, француз і американець.

Віральний контент патріотичної Facebook-спільноти, як зазначає видання, досягає більшої кількості читачів, ніж у кількох провідних американських ЗМІ разом узятих.

 

Типовий пост на ній прославляє військових США або містить інший патріотичний контентз численними згадками "нашої держави" та "нашої армії".

Також на сторінці часто репостять меми російського Агентства інтернет-досліджень, яке створювало фейкові фб-сторінки на користь Трампа у передвиборчій кампанії 2016 року.

Останнім часом, як відзначають журналісти, тема американського патріотизму змінила агітація за Трампа.

Так, "I Love America" часто дублює пости інших спільнот, зокрема, "Боже, благослови Дональда і Меланію Трампів і Боже, благослови Америку".

Всі вони створені протягом останніх кількох місяців і теж модеруються з України.

Спільноти збирають величезну кількість лайків завдяки поширенню мемів із собачками, Ісусом чи американським прапором.

Сторінки також приєдналися до американських політичних Facebook-спільнот і постять контент в Instagram, який належить Facebook.

На думку видання, напередодні президентських виборів в США в 2020 році американців "годують" недостовірним і маніпулятивним контентом.

Читайте також: "Шантаж на тлі виборів: чому розмова із Зеленським може призвести до імпічменту Трампа".

Українська правда
Теми: facebookТрампУкраїнавибори
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