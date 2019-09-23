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Популярные Facebook-страницы с агитацией за Трампа модерируют в Украине – СМИ

Понедельник, 23 сентября 2019, 19:21
Популярные Facebook-страницы с агитацией за Трампа модерируют в Украине – СМИ

Facebook-страница "Я люблю Америку", читаемая более чем миллионом пользователей и активно агитирующая в пользу президента Дональда Трампа, модерируется украинцами.

Источник: Popular Information

Детали: Страница появилась в 2017 году, зарегистрирована на веб-стратега из Одессы Андрея Зюзикова.

Сообщество модерирует 10 граждан Украины, француз и американец.

Виральный контент патриотического Facebook-сообщества достигает большего количества читателей, нежели у нескольких ведущих американских СМИ вместе взятых.

 

Типичный пост на ней прославляет военных США или содержит другой патриотический контент с многочисленными упоминаниями "нашей страны" и "нашей армии".

Также на странице часто репостятся мемы российского Агентства интернет-исследований, которое создавало фейковые фб-страницы в пользу Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года.

В последнее время, как отмечают журналисты, тема американского патриотизма сменилась агитацией за Трампа.

Так, "I Love America" часто дублирует посты других сообществ, в частности, "Боже, благослови Дональда и Маланью Трампа и Боже, благослови Америку".

Все они созданы в течение последних нескольких месяцев и тоже модерируются из Украины.

Сообщества собирают огромное количество лайков благодаря распространению мемов с собачками, Иисусом или американским флагом.

Страницы также присоединились к американским политическим Facebook-сообществам и постят контент в Instagram, который принадлежит Facebook.

По мнению издания, накануне президентских выборов в США в 2020 году американцев "кормят" недостоверным и манипулятивным контентом.

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Украинская правда

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Темы: facebookТрампУкраинавиборы
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