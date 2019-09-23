У Польщі жорстоко побили студента, який сказав, що з України

У польському місті Жори група з п'яти чоловіків жорстоко побила студента, який приїхав до Польщі з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Temat.pl.

Інцидент стався в суботу ввечері в міському парку. Компанія запитала 19-річного студента, звідки він приїхав, коли він сказав, що з України, почалося побиття.

П'ятеро чоловіків побили його до несвідомого стану, студенту вибили зуби, у нього численні гематоми на обличчі й на тілі.

Двоє чоловіків знайшли українця в парку і викликали швидку допомогу, на наступний день він подав заяву в поліцію.

Поліція Жори офіційно почала пошук нападників. Польський Центр моніторингу расистського та ксенофобської поведінки оголосив нагороду в розмірі 4000 злотих за допомогу в затриманні злочинців.