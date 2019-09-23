В Польше жестоко избили студента, когда он сказал, что из Украины

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Понедельник, 23 сентября 2019, 20:58

В польском городе Жоры группа из пяти человек жестоко избила студента, приехавшего в Польшу из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польское издание Temat.pl.

Инцидент произошел в субботу вечером в городском парке. Компания спросила 19-летнего студента, откуда он приехал, когда он сказал, что из Украины, началось избиение.

Пятеро мужчин избили его до бессознательного состояния, студенту выбили зубы, у него многочисленные гематомы на лице и на теле.

Двое мужчин нашли украинца в парке и вызвали скорую помощь, на следующий день он подал заявление в полицию.

Полиция Жоры официально начала поиск нападавших. Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения объявил награду в размере 4000 злотых за помощь в задержании преступников.

 

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Темы: Польша Украина


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