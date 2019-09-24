Російський хакер зізнався у крадіжці даних американських банків

Російський хакер Андрій Тюрін зізнався, що скоїв найбільшу з відомих кібератак проти фінансових установ.

Джерело: Bloomberg.

Тюрін зізнався, що брав участь в крадіжці даних у більш ніж 80 мільйонів клієнтів JPMorgan Chase & Co. та інших установ. Кібератака принесла хакеру сотні мільйонів доларів.

Тюрін може бути засуджений до тривалого терміну ув'язнення і провести за гратами до 30 років.

За даними слідства, приблизно з 2012 року по середину 2015 року Тюрін проводив хакерські атаки на американські компанії, в тому числі, викравши особисті дані понад 100 млн осіб.

Тюрін діяв в складі злочинної групи, три інших члена якої перебували в Ізраїлі. Двоє з них були арештовані владою Ізраїлю в 2015 році і екстрадовані в США в 2016-м, третій заарештований владою США в 2016-м.

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