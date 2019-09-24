Российский хакер признался в краже данных американских банков

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Вторник, 24 сентября 2019, 01:50

Российский хакер Андрей Тюрин признался, что совершил самую крупную из известных кибератак против финансовых учреждений.

Источник: Bloomberg.

Тюрин признался, что участвовал в краже данных у более чем 80 миллионов клиентов JPMorgan Chase & Co. и других учреждений. Кибератака принесла хакеру сотни миллионов долларов.

Тюрин может быть приговорен к длительному сроку заключения и провести за решеткой до 30 лет.

По данным следствия, примерно с 2012 года по середину 2015 года Тюрин проводил хакерские атаки на американские компании, в том числе, похитив личные данные более 100 млн человек.

Тюрин действовал в составе преступной группы, три других члена которой находились в Израиле. Двое из них были арестованы властями Израиля в 2015 году и экстрадированы в США в 2016-м, третий арестован властями США в 2016-м.

Напомним:

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Темы: Росcия США хакеры


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