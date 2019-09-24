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У Єгипті проходять антиурядові протести: правозахисники повідомляють про 500 затриманих

Вівторок, 24 вересня 2019, 02:36
У Єгипті проходять антиурядові протести: правозахисники повідомляють про 500 затриманих

Протягом кількох днів антиурядових протестів єгипетські силовики затримали пів тисячі демонстрантів.

Джерело: BBC.

"Близько 500 осіб були затримані в Єгипті протягом останніх кількох днів під час протестів проти корупції в уряді", - йдеться в повідомленні з посиланням на правозахисників.

Як зазначається, неурядовий Єгипетський центр економічних та соціальних прав заявив, що кількість затриманих досягла 516.

Влада поки не називає офіційної кількості затриманих. Однак відомо, що їх обвинувачують у причетності до заборонених організацій, поширенні неправдивих новин через соціальні мережі та участі в масових акціях без офіційного дозволу.

Нагадаємо:

З п'ятниці в столиці Єгипту та інших містах країни проходили демонстрації проти президента країни Абдула Фаттаха аль-Сісі, під час яких проти активістів поліція застосувала сльозогінний газ.

"Українська правда" у Threads

Теми: Єгипетакції
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