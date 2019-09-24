В Египте проходят антиправительственные протесты: правозащитники сообщают о 500 задержанных
За несколько дней антиправительственных протестов египетские силовики задержали полтысячи демонстрантов.
Источник: BBC.
"Около 500 человек были задержаны в Египте в течение последних нескольких дней во время протестов против коррупции в правительстве", - говорится в сообщении со ссылкой на правозащитников.
Как отмечается, неправительственный Египетский центр экономических и социальных прав заявил, что количество задержанных достигло 516.
Власти пока не называют официального количества задержанных. Однако известно, что их обвиняют в причастности к запрещенным организациям, распространении ложных новостей через социальные сети и участии в массовых акциях без официального разрешения.
Напомним:
С пятницы в столице Египта и других городах страны проходит демонстрации против президента страны Абдула Фаттаха аль-Сиси, во время которых против активистов полиция применила слезоточивый газ.
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