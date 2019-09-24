В Египте проходят антиправительственные протесты: правозащитники сообщают о 500 задержанных

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Вторник, 24 сентября 2019, 02:36

За несколько дней антиправительственных протестов египетские силовики задержали полтысячи демонстрантов.

Источник: BBC.

"Около 500 человек были задержаны в Египте в течение последних нескольких дней во время протестов против коррупции в правительстве", - говорится в сообщении со ссылкой на правозащитников.

Как отмечается, неправительственный Египетский центр экономических и социальных прав заявил, что количество задержанных достигло 516.

Власти пока не называют официального количества задержанных. Однако известно, что их обвиняют в причастности к запрещенным организациям, распространении ложных новостей через социальные сети и участии в массовых акциях без официального разрешения.

Напомним:

С пятницы в столице Египта и других городах страны проходит демонстрации против президента страны Абдула Фаттаха аль-Сиси, во время которых против активистов полиция применила слезоточивый газ.

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Темы: Египет акции


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