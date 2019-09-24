США направить до Польщі 1000 американських військових
Сполучені Штати збільшать свою військову присутність в Польщі.
Джерело: президент США Дональд Трамп на зустрічі в Нью-Йорку з президентом Польщі Анджеєм Дудою, передає Радіо Свобода.
Лідери двох країн підписали декларацію про розширення співпраці в сфері оборони.
Документ передбачає, що до Польщі буде направлена додатково 1000 американських військових - за словами Трампа, цілком ймовірно, з військових баз, розташованих в інших європейських країнах. Польща зобов'язується за свій рахунок спорудити необхідну інфраструктуру для їх розміщення. Мова при цьому не йде про створення нової військової бази. З ідеєю її створення раніше виступав польський президент, пропонуючи для неї назву "Форт Трамп".
Зараз в Польщі розміщені близько 4500 американських військових.
На питання про те, чи пов'язано посилення американської військової присутності в Польщі з загрозою з боку Росії, Трамп відповів негативно.
Нагадаємо:
- У Нью-Йорку проходить сесія Генеральної асамблеї ООН. На полях заходу очікується зустріч президента Володимира Зеленського з його американським колегою Дональдом Трампом.