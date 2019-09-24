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США направить до Польщі 1000 американських військових

Вівторок, 24 вересня 2019, 05:21

Сполучені Штати збільшать свою військову присутність в Польщі.

Джерело: президент США Дональд Трамп на зустрічі в Нью-Йорку з президентом Польщі Анджеєм Дудою, передає Радіо Свобода.

Лідери двох країн підписали декларацію про розширення співпраці в сфері оборони.

Документ передбачає, що до Польщі буде направлена ​​додатково 1000 американських військових - за словами Трампа, цілком ймовірно, з військових баз, розташованих в інших європейських країнах. Польща зобов'язується за свій рахунок спорудити необхідну інфраструктуру для їх розміщення. Мова при цьому не йде про створення нової військової бази. З ідеєю її створення раніше виступав польський президент, пропонуючи для неї назву "Форт Трамп".

Зараз в Польщі розміщені близько 4500 американських військових.

На питання про те, чи пов'язано посилення американської військової присутності в Польщі з загрозою з боку Росії, Трамп відповів негативно.

Нагадаємо:

  • У Нью-Йорку проходить сесія Генеральної асамблеї ООН. На полях заходу очікується зустріч президента Володимира Зеленського з його американським колегою Дональдом Трампом. 

Теми: ТрампПольща
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