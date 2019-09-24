США направит в Польшу 1000 американских военных
Соединённые Штаты увеличат своё военное присутствие в Польше.
Источник: президент США Дональд Трамп на встрече в Нью-Йорке с президентом Польши Анджеем Дудой, передает Радио Свобода.
Лидеры двух стран подписали декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны.
Документ предусматривает, что в Польшу будет направлена дополнительно 1000 американских военных - по словам Трампа, по всей вероятности, с военных баз, расположенных в других европейских странах. Польша обязуется за свой счёт соорудить необходимую инфраструктуру для их размещения. Речь при этом не идёт о создании новой военной базы. С идеей её создания ранее выступал польский президент, предлагая для неё название "Форт Трамп".
Сейчас в Польше размещены около 4500 американских военных.
На вопрос о том, связано ли усиление американского военного присутствия в Польше с угрозой со стороны России, Трамп ответил отрицательно.
Напомним:
- В Нью-Йорке проходит сессия Генеральной ассамблеи ООН. На полях мероприятия ожидается встреча президента Владимира Зеленского с его американским коллегой Дональдом Трампом.