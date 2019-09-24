Синоптики попереджають про заморозки до -5
У найближчі дні в Україні очікується погіршення погодних умов і заморозки до -5 градусів.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Деталі: Вночі 25 вересня у Чернігівській, Сумській, Полтавській , Харківській та Луганській областях очікуються заморозки у повітрі 0-3°.
У Житомирській, Київській, Донецькій областях прогнозують заморозки на ґрунті до -5°.
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