Синоптики попереджають про заморозки до -5

У найближчі дні в Україні очікується погіршення погодних умов і заморозки до -5 градусів.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Деталі: Вночі 25 вересня у Чернігівській, Сумській, Полтавській , Харківській та Луганській областях очікуються заморозки у повітрі 0-3°.

У Житомирській, Київській, Донецькій областях прогнозують заморозки на ґрунті до -5°.