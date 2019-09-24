Синоптики предупреждают о заморозках до -5

В ближайшие дни в Украине ожидается ухудшение погодных условий и заморозки до -5 градусов.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Детали: Ночью 25 сентября в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях ожидаются заморозки в воздухе 0-3°.

В Житомирской, Киевской, Донецкой областях прогнозируют заморозки на почве до -5°.