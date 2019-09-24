Зеленський повинен вирішити, хоче він бути "слугою народу" чи олігархів – Financial Times

Президент Володимир Зеленський повинен вирішити, чи хоче він бути "слугою народу" чи олігархів, зокрема екс-власника "Приватбанку" Ігоря Коломойського.

Про це йдеться в редакційній колонці Financial Times.

На думку видання, після перемоги Зеленського на виборах в Україні почали відбуватися хороші речі, проте в останні два тижні почали відбуватися і тривожні події.

Зокрема, у виданні пишуть, що олігарх Ігор Коломойський зробив видний виступ в українській столиці. Також в FT нагадали, що раніше в інтерв'ю прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що влада шукає "компроміс" з Коломойським у справі Приватбанку.

У виданні зазначають, що угода щодо поверненню банку або зняття претензій до Коломойського не тільки ризикує поставити під загрозу майбутнє фінансування від МВФ та інших західних партнерів, але і підірвати інші позитивні кроки уряду.

На думку видання, міжнародні партнери закрили очі на призначення главою офісу президента Андрія Богдана - адвоката Коломойського, також упустили і те, що Зеленський став популярний завдяки телеканалам Коломойського, але "компроміс" з олігархом або навіть розмова про це – "тривожні речі".

Іншими "тривожними речами" називають наліт на штаб-квартиру ПриватБанку і будинок екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої. Коломойський наполягає на тому, що він не стоїть за інцидентами, але у виданні вважають, що "хто б не був відповідальний, він повертається до темних шляхів України 20 років тому, а це повна протилежність тій картинці, яку країна хоче представити".

"Будь-яке врегулювання через ПриватБанк повинно передбачати максимальне відновлення активів у його колишніх власників і має бути погоджено з МВФ. Крім цього, президент стоїть перед визначальним вибором... Зеленський повинен вирішити, хоче він бути "слугою народу" чи слугою олігархів", - пишуть в FT.

Відзначається, що Зеленського втягнули в міжнародний резонанс через повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп попросив його провести розслідування щодо сина колишнього віце-президента США і головного конкурента Трампа на виборах у США в 2020 році Джо Байдена.

У виданні вважають, що останнє, що зараз потрібно Зеленському, - це великий внутрішній скандал.

Позитивними змінами в Україні за кілька місяців називають кроки зі створення ринку землі, приватизації держпідприємств, лібералізації ринку праці, протидії рейдерству та посилення захисту власності.

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