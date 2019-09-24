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Зеленский должен решить, хочет он быть "слугой народа" или олигархов – Financial Times

Вторник, 24 сентября 2019, 10:00
Зеленский должен решить, хочет он быть слугой народа или олигархов – Financial Times

Президент Владимир Зеленский должен решить, хочет ли он быть "слугой народа" или олигархов, в частности экс-владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского.

Об этом говорится в редакционной колонке Financial Times.

По мнению издания, после победы Зеленского на выборах в Украине начали происходить хорошие вещи, однако в последние две недели начали происходить и тревожные события.

В частности, в издании пишут, что олигарх Игорь Коломойский сделал видное выступление в украинской столице. Также в FT напомнили, что ранее в интервью премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что власть ищет "компромисс" с Коломойским в деле Приватбанка.

В издании отмечают, что сделка по возврату банка или снятие претензий к Коломойскому не только рискует поставить под угрозу будущее финансирование от МВФ и других западных партнеров, но и подорвать другие позитивные шаги правительства.

По мнению издания, международные партнеры закрыли глаза на назначение главой офиса президента Андрея Богдана – адвоката Коломойского, также упустили и то, что Зеленский стал популярен благодаря телеканалам Коломойского, но "компромисс" с олигархом или даже разговор об этом – "тревожные вещи".

Другими "тревожные вещами" называют налет на штаб-квартиру ПриватБанка и дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Коломойский настаивает на том, что он не стоит за инцидентами, но в издании считают, что "кто бы ни был ответственен, он возвращается к темным путям Украины 20 лет назад, а это полная противоположность той картинке, которую страна хочет представить".

"Любое урегулирование через ПриватБанк должно предусматривать максимальное восстановление активов у его бывших владельцев и должно быть согласовано с МВФ. Помимо этого, президент стоит перед определяющим выбором… Зеленский должен решить, хочет ли он быть "слугой народа" или слугой олигархов", - пишут в FT.

Отмечается, что Зеленского втянули в международный резонанс из-за сообщений о том, что президент США Дональд Трамп попросил его провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США и его главного конкурента на выборах в США в 2020 году Джо Байдена.

В издание считают, что последнее, что сейчас нужно Зеленскому, - это крупный внутренний скандал.

Позитивными изменениями в Украине за несколько месяцев называют шаги по созданию рынка земли, приватизации госпредприятий, либерализации рынка труда, противодействию рейдерству и усилению защиты собственности.

Напомним: 

  • В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".
  • Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.
  • 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.
  • Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.
  • 19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.
  • Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.
  • 20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийСМИСлуга народаКоморовский
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