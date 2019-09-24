Захист Януковича каже, що працює над його поверненням в Україну

Адвокати президента-втікача Віктора Януковича працюють над тим, щоб він міг повернутися з Росії в Україну.

Джерело: брифінг захисника Януковича адвоката Віталія Сердюка

Пряма мова Сердюка: "Він наразі перебуває на території Російської Федерації тимчасово. І захистом здійснюються заходи, що забезпечать можливість його перебування на батьківщині".

Деталі: За словами Сердюка, захист Януковича працюює над тим, щоб довести провину тих, хто вчинив "державний переворот" і "здав Крим у 2014 році".

Обвинувачення наголошує, що вирок суду попередньої інстанції щодо Януковича вмотивований і законний.

Засідання апеляційного суду у справі відбувалося 23 вересня.

Нагадаємо: