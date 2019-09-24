Захист Януковича каже, що працює над його поверненням в Україну
Вівторок, 24 вересня 2019, 11:37
Адвокати президента-втікача Віктора Януковича працюють над тим, щоб він міг повернутися з Росії в Україну.
Джерело: брифінг захисника Януковича адвоката Віталія Сердюка
Пряма мова Сердюка: "Він наразі перебуває на території Російської Федерації тимчасово. І захистом здійснюються заходи, що забезпечать можливість його перебування на батьківщині".
Деталі: За словами Сердюка, захист Януковича працюює над тим, щоб довести провину тих, хто вчинив "державний переворот" і "здав Крим у 2014 році".
Обвинувачення наголошує, що вирок суду попередньої інстанції щодо Януковича вмотивований і законний.
Засідання апеляційного суду у справі відбувалося 23 вересня.
Нагадаємо:
- Четвертий обраний Віктор Янукович втік з України 21-22 лютого 2014 року, після розстрілів на Майдані, який виступав проти нього і проти відмови від курсу на євроінтеграцію. Він переховується в Росії, президента якої - Володимира Путіна - Янукович просив про військову підтримку.
- 4 лютого 2015 року Верховна Рада законопроектом позбавила Януковича звання президента.
- У січні 2019 року Оболонський районний суд заочно визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді і пособництві в агресивній війні і засудив його до 13 років тюрми. Вирок ще не набув чинності, оскільки оскаржується захистом Януковича.
- Янукович назвав вирок незаконним і заперечує свою провину.
- Підозру Януковичу оголосили у 2016 році, коли він свідчив у справі про розстріл Майдану.
- Основою звинувачень стало звернення до президента Росії Володимира Путіна від 1 березня 2014 року, в якому український екс-президент нібито просив ввести в Україну війська.
- Розглядати справу про держзраду суд почав навесні 2017 року.
Альона Мазуренко, УП