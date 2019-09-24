Защита Януковача говорит, что работает над его возвращением в Украину
Вторник, 24 сентября 2019, 11:37
Адвокаты беглого-президента Виктора Януковича работают над тем, чтобы он мог вернуться из России в Украину.
Источник: брифинг защитника Януковича адвоката Виталия Сердюка
Прямая речь Сердюка: "Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине".
Детали: По словам Сердюка, защита Януковича работает над тем, чтобы доказать вину тех, кто совершил "государственный переворот" и "сдал Крым в 2014 году".
Обвинение отмечает, что приговор суда предыдущей инстанции относительно Януковича мотивирован и законный.
Заседание апелляционного суда по делу происходило 23 сентября.
Напомним:
- Четвертый избранный Виктор Янукович бежал из Украины 21-22 февраля 2014 года, после расстрелов на Майдане, который выступал против него и против отказа от курса на евроинтеграцию Он скрывается в России, президента которой – Владимира Путина – Янукович просил о военной поддержке.
- 4 февраля 2015 года Верховная Рада законопроектом лишила Януковича звания президента.
- В январе 2019 года Оболонский районный суд заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне и приговорил его к 13 годам тюрьмы. Приговор еще не вступил в силу, поскольку обжалуется защитой Януковича.
- Янукович назвал приговор незаконным и отрицает свою вину.
- Подозрение Януковичу объявили в 2016 году, когда он свидетельствовал по делу о расстреле Майдана.
- Основой обвинений стало обращение к президенту РФ Владимиру Путину от 1 марта 2014 года, в котором украинский экс-президент якобы просил ввести войска в Украину.
- Рассматривать дело о госизмене суд начал весной 2017 года.
Алена Мазуренко, УП