Защита Януковача говорит, что работает над его возвращением в Украину

Адвокаты беглого-президента Виктора Януковича работают над тем, чтобы он мог вернуться из России в Украину.

Источник: брифинг защитника Януковича адвоката Виталия Сердюка

Прямая речь Сердюка: "Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине".

Напомним: