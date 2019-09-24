Защита Януковача говорит, что работает над его возвращением в Украину

Адвокаты беглого-президента Виктора Януковича работают над тем, чтобы он мог вернуться из России в Украину.

Источник: брифинг защитника Януковича адвоката Виталия Сердюка

Прямая речь Сердюка: "Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине".

Детали: По словам Сердюка, защита Януковича работает над тем, чтобы доказать вину тех, кто совершил "государственный переворот" и "сдал Крым в 2014 году".

Обвинение отмечает, что приговор суда предыдущей инстанции относительно Януковича мотивирован и законный.

Заседание апелляционного суда по делу происходило 23 сентября.

Напомним: