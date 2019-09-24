Защита Януковача говорит, что работает над его возвращением в Украину

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Вторник, 24 сентября 2019, 11:37

Адвокаты беглого-президента Виктора Януковича работают над тем, чтобы он мог вернуться из России в Украину.

Источник: брифинг защитника Януковича адвоката Виталия Сердюка

Прямая речь Сердюка: "Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно. И защитой осуществляются меры, которые обеспечат возможность его пребывания на родине".

Напомним:

  • Четвертый избранный Виктор Янукович бежал из Украины 21-22 февраля 2014 года, после расстрелов на Майдане, который выступал против него и против отказа от курса на евроинтеграцию Он скрывается в России, президента которой – Владимира Путина – Янукович просил о военной поддержке.
  • 4 февраля 2015 года Верховная Рада законопроектом лишила Януковича звания президента.
  • В январе 2019 года Оболонский районный суд заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне и приговорил его к 13 годам тюрьмы. Приговор еще не вступил в силу, поскольку обжалуется защитой Януковича.
  • Янукович назвал приговор незаконным и отрицает свою вину.
  • Подозрение Януковичу объявили в 2016 году, когда он свидетельствовал по делу о расстреле Майдана.
  • Основой обвинений стало обращение к президенту РФ Владимиру Путину от 1 марта 2014 года, в котором украинский экс-президент якобы просил ввести войска в Украину. 
  • Рассматривать дело о госизмене суд начал весной 2017 года.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Янукович


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