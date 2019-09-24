Депутатську кімнату на вокзалі Києва перетворять на пункт для військових
Депутатську кімнату на центральному залізничному вокзалі в Києві переобладнують на зал очікування для військовослужбовців.
Джерело: пост керівника "Укрзалізниці" Євгена Кравцова у Facebook
Пряма мова: "Тепер можу офіційно підтвердити: депутатську кімнату на Центральному залізничному вокзалі Києва переобладнають на зал очікування для військовослужбовців. Сьогодні там тривають останні підготовчі роботи".
Деталі: Залу облаштовують диванами, телевізором, пральною машиною, WI FI та камерами схову. Зроблять бібліотеку. Кравцов пообіцяв, що пункт запрацює вже наступного тижня.
На черзі – депутатські зали у Харкові, Львові, Миколаєві, Одесі та Дніпрі.
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