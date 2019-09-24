Депутатскую комнату на вокзале Киева превратят в пункт для военных

608 просмотров
Вторник, 24 сентября 2019, 11:39

Депутатскую комнату на центральном железнодорожном вокзале в Киеве переоборудуют в зал ожидания для военнослужащих.

Источник: пост руководителя "Укрзализныци" Евгения Кравцова в Facebook

Прямая речь: "Теперь могу официально подтвердить: депутатскую комнату на Центральном железнодорожном вокзале Киева переоборудуют в зал ожидания для военнослужащих. Сегодня там идут последние подготовительные работы".

 
 

Детали: Зал обустраивают диванами, телевизором, стиральной машиной, WI FI и камерами хранения. Сделают библиотеку. Кравцов пообещал, что пункт заработает на следующей неделе.

На очереди - депутатские залы в Харькове, Львове, Николаеве, Одессе и Днипре.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Укрзализныця Киев


powered by lun.ua
Материалы по теме
Укрзализныця "настучала" правоохранителям на братьев Дубневичей — Кравцов 23 сентября 2019, 16:47
Fitch повышает кредитный рейтинг "Укрзализныци" 12 сентября 2019, 18:49
Запустить частную тягу на железную дорогу планируется до конца года – министр 12 сентября 2019, 13:53
Все новости
Главные новости
Скандальный суд разрешил строить высотку в историческом ареале Киева
Синоптики предупреждают о заморозках до -5
Трамп приказал приостановить помощь Украине перед звонком Зеленскому – WP
16-летняя шведская активистка обратилась к ООН: Мы - на пороге массового вымирания
Все новости
Опыт

Бывшие онкобольные дети и их родители рассказывают, как это – победить рак

здоровье

Целлюлит: как избавиться и почему возникает

психология

Как негативные новости искажают наше мышление и что с этим делать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів