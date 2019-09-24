Депутатскую комнату на вокзале Киева превратят в пункт для военных
Депутатскую комнату на центральном железнодорожном вокзале в Киеве переоборудуют в зал ожидания для военнослужащих.
Источник: пост руководителя "Укрзализныци" Евгения Кравцова в Facebook
Прямая речь: "Теперь могу официально подтвердить: депутатскую комнату на Центральном железнодорожном вокзале Киева переоборудуют в зал ожидания для военнослужащих. Сегодня там идут последние подготовительные работы".
Детали: Зал обустраивают диванами, телевизором, стиральной машиной, WI FI и камерами хранения. Сделают библиотеку. Кравцов пообещал, что пункт заработает на следующей неделе.
На очереди - депутатские залы в Харькове, Львове, Николаеве, Одессе и Днипре.
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