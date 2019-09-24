Депутатскую комнату на вокзале Киева превратят в пункт для военных

Депутатскую комнату на центральном железнодорожном вокзале в Киеве переоборудуют в зал ожидания для военнослужащих.

Источник: пост руководителя "Укрзализныци" Евгения Кравцова в Facebook

Прямая речь: "Теперь могу официально подтвердить: депутатскую комнату на Центральном железнодорожном вокзале Киева переоборудуют в зал ожидания для военнослужащих. Сегодня там идут последние подготовительные работы".

Детали: Зал обустраивают диванами, телевизором, стиральной машиной, WI FI и камерами хранения. Сделают библиотеку. Кравцов пообещал, что пункт заработает на следующей неделе.

На очереди - депутатские залы в Харькове, Львове, Николаеве, Одессе и Днипре.