Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутатскую комнату на вокзале Киева превратят в пункт для военных

Вторник, 24 сентября 2019, 11:39

Депутатскую комнату на центральном железнодорожном вокзале в Киеве переоборудуют в зал ожидания для военнослужащих.

Источник: пост руководителя "Укрзализныци" Евгения Кравцова в Facebook

Прямая речь: "Теперь могу официально подтвердить: депутатскую комнату на Центральном железнодорожном вокзале Киева переоборудуют в зал ожидания для военнослужащих. Сегодня там идут последние подготовительные работы".

 
 

Детали: Зал обустраивают диванами, телевизором, стиральной машиной, WI FI и камерами хранения. Сделают библиотеку. Кравцов пообещал, что пункт заработает на следующей неделе.

На очереди - депутатские залы в Харькове, Львове, Николаеве, Одессе и Днипре.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкрзализныцяКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Укрзализныця
УЗ в июне на треть нарастила перевозки и на четверть – погрузку грузов
В Укрзализныце рассказали о тесте женских купе: несколько билетов продали мужчинам
УЗ запускает обновленный электропоезд на маршруте Ужгород – Львов
Последние новости
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
Все новости...
Реклама: