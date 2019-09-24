Суд ЄС підтримав Google у справі щодо "права на забуття"

Судді Суду ЄС постановили у вівторок, що Google не повинен застосовувати деякі стандарти конфіденційності регіону на світовому рівні, що є ударом для зусиль Європи експортувати свої цифрові закони за межі блоку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в опублікованому 24 вересня рішенні у справі Google проти французького регулятора CNIL.

Суд, що базується в Люксембурзі, заявив, що так зване "право бути забутим" - згідно з яким, окремі особи можуть змусити пошукові системи видаляти певні посилання на них - обмежується застосуванням лише на території ЄС.

"Суд приходить до висновку, що в цей час законодавство ЄС жодним чином не зобов'язує оператора пошукової системи, який отримує запит на видалення посилань, зроблених суб'єктом даних, провести таке видалення, посилаючись на всі версії своєї пошукової системи", - сказано в повідомленні суду.

"Однак законодавство ЄС вимагає від оператора пошукової системи проводити видалення посилання у версіях своєї пошукової системи, що відповідають усім державам-членам".

У травні 2018 року в ЄС набрали чинності нові положення про захист даних, в якому є так званий пункт про "право на забуття". Це означає, що Facebook, Google, Twitter та інші великі компанії зобов'язані видалити акаунт і особисті дані користувача за першим запитом.

Крім того, компанії не мають права передавати персональні дані користувачів до країн, де рівень захисту нижчий, ніж в ЄС.

Також підтверджувати дозвіл на обробку персональних даних тепер можна не з 13, а з 16 років. На компанії з європейськими представництвами накладається низка обмежень.

Їм не можна обмінюватися даними з іншими підрозділами, якщо не дотримуються правила щодо захисту даних. Також не можна передавати інформацію владі США та інших країн.

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