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Суд ЕС поддержал Google в деле о "праве на забвение"

Вторник, 24 сентября 2019, 11:57

Судьи Суда ЕС решили во вторник, что Google не должен применять некоторые региональные стандарты конфиденциальности на мировом уровне, что стало ударом для усилий Европы экспортировать свои цифровые законы за пределы блока.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном 24 сентября решении по делу Google против французского регулятора CNIL.

Суд, базирующийся в Люксембурге, заявил, что так называемое "право на забвение" - согласно которому отдельные лица могут заставить поисковые системы удалять определенные ссылки на них - ограничивается применением только на территории ЕС.

"Суд приходит к выводу, что в настоящее время законодательство Евросоюза никоим образом не обязывает оператора поисковой системы, который получает запрос на удаление ссылок, сделанных субъектом данных, провести такое удаление, ссылаясь на все версии своей поисковой системы", - сказано в сообщении суда.

"Однако законодательство ЕС требует от оператора поисковой системы проводить удаление ссылки в версиях своей поисковой системы, отвечающей всем государствам-членам".

В мае 2018 года в ЕС вступили в силу новые положения о защите данных, в которых есть так называемый пункт о "праве на забвение". Это означает, что Facebook, Google, Twitter и другие крупные компании обязаны удалить аккаунт и личные данные пользователя по первому запросу.

Кроме того, компании не имеют права передавать персональные данные пользователей в страны, где уровень защиты ниже, чем в ЕС.

Также подтверждать разрешение на обработку персональных данных теперь можно не с 13, а с 16 лет. На компании с европейскими представительствами накладывается ряд ограничений.

Им нельзя обмениваться данными с другими подразделениями, если не соблюдаются правила по защите данных. Также нельзя передавать информацию властям США и других стран.

Читайте также: "Защита персональных данных: чей опыт может пригодиться Украине".

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Темы: интернетсудЕС
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