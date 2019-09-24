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У Януковича заявили про скасування санкцій ЄС щодо нього

Вівторок, 24 вересня 2019, 12:19

Прес-секретар сина колишнього президента Олександра Януковича Юрій Кірасир заявив, що Європейський суд скасував санкції проти колишнього президента Віктора Януковича.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Кірасир на своїй сторінці у Facebook повідомив, що суд своїм рішенням від 24 вересня ухвалив скасувати санкції стосовно Віктора Януковича за 2018-2019 роки.

При цьому він не уточнив, який саме Європейський суд прийняв таке рішення.

Як з'ясувала "Європейська правда", Віктор Янукович продовжує залишатися під дією європейських санкцій до березня 2020 року, оскільки відповідне рішення Ради ЄС про продовження санкцій у березні 2019 року залишається в силі..

Зазначимо, що в липні суд ЄС вже виніс рішення про скасування санкцій 2018 року за позовом Януковича та його команди.

Проте санкції ЄС щодо 12 колишніх українських високопосадовців та їхнього найближчого оточення, продовжені у березні 2019 року, залишалися чинними.

4 березня ЄС оприлюднив рішення про продовження санкцій проти Януковича і 11 його соратників до 6 березня 2020 року.

У ЄС тоді вирішили виключити із санкційного списку ексглаву адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва.

"Українська правда" у Threads

Теми: Янукович
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