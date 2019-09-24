У Януковича заявили об отмене санкций ЕС в отношении него

Пресс-секретарь сына бывшего президента Александра Януковича Юрий Кирасир заявил, что Европейский суд отменил санкции против бывшего президента Виктора Януковича, однако подтверждения этому пока нет.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Кирасир на своей странице в Facebook сообщил, что суд своим решением от 24 сентября постановил отменить санкции в отношении Виктора Януковича за 2018-2019 годы.

При этом он не уточнил, какой именно Европейский суд принял такое решение.

"Европейской правде" пока не удалось подтвердить информацию, опубликованную Кирасиром.