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У Януковича заявили об отмене санкций ЕС в отношении него

Вторник, 24 сентября 2019, 12:19

Пресс-секретарь сына бывшего президента Александра Януковича Юрий Кирасир заявил, что Европейский суд отменил санкции против бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Кирасир на своей странице в Facebook сообщил, что суд своим решением от 24 сентября постановил отменить санкции в отношении Виктора Януковича за 2018-2019 годы.

При этом он не уточнил, какой именно Европейский суд принял такое решение.

Как выяснила "Европейская правда",  Янукович продолжает оставаться под действием европейских санкций до марта 2020 года, поскольку соответствующее решение Совета ЕС о продлении санкций в марте 2019 остается в силе.

Отметим, что в июле суд ЕС уже вынес решение об отмене санкций 2018 года по иску Януковича и его команды.

Однако санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников, продлены в марте 2019 года, оставались в силе.

4 марта ЕС обнародовал решение о продлении санкций против Януковича и 11 его соратников до 6 марта 2020 года.

В ЕС тогда решили исключить из санкционного списка экс-главу администрации президента Януковича Андрея Клюева.

Темы: Янукович
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