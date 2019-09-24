На Україну насуваються дощі

Наступної доби на більшості території України збережеться суха погода, а вже в четвер атмосферний фронт із заходу принесе дощі.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє 24 вересня "Інтерфакс-Україна".

У середу в Україні в цілому без опадів, тільки на Прикарпатті та Закарпатті вдень дощ. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Вночі на півночі країни і Лівобережної частини на поверхні грунту та в повітрі заморозки 0-5°, на решті території температура 2-10° тепла; температура вдень 13-18° тепла, в західних областях і південній частині 16-21°.

У Києві – опади не очікуються; вночі заморозки 0-2°, температура вдень 14-16° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в столиці 25 вересня найвища температура вдень була 29,1 в 2015р., найнижча вночі -2,5 в 1902р.

На 26 вересня синоптики прогнозують невеликі, місцями помірні дощі, лише в східній і південно-східній частині без опадів. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-13° тепла, на Лівобережжі 3-8° тепла, в східних областях на поверхні грунту заморозки 0-3°; температура вдень 12-18° тепла, на півдні до 21°.

У Києві 26 вересня по прогнозами очікується часом дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 10-13°.

24 вересня температура води в Чорному й Азовському морях становила 15-19°, в Дніпрі в межах Києва 13°.

Синоптик Наталка Діденко пояснює, що погода в Україні цілком відповідає сезону та прогнозує потепління на вихідні:

"Тут усі скаржаться на небувалі холоди, обзивають вересень листопадом і кажуть, що старожили не пам`ятають... Завжди, завжди в Україні трапляються у вересні заморозки. Взагалі, найраніші заморозки навіть приходять в наші широти й у серпні", – каже Діденко.

"Вихідними очікується потепління… А поки що – холодно та сонячно", – додає вона.