Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Україну насуваються дощі

Вівторок, 24 вересня 2019, 12:56
На Україну насуваються дощі

Наступної доби на більшості території України збережеться суха погода, а вже в четвер  атмосферний фронт із заходу принесе дощі.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє 24 вересня "Інтерфакс-Україна".

У середу в Україні в цілому без опадів, тільки на Прикарпатті та Закарпатті вдень дощ. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Вночі на півночі країни і Лівобережної частини на поверхні грунту та в повітрі заморозки 0-5°, на решті території температура 2-10° тепла; температура вдень 13-18° тепла, в західних областях і південній частині 16-21°.

У Києві – опади не очікуються; вночі заморозки 0-2°, температура вдень 14-16° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в столиці 25 вересня найвища температура вдень була 29,1 в 2015р., найнижча вночі -2,5 в 1902р.

На 26 вересня синоптики прогнозують невеликі, місцями помірні дощі, лише в східній і південно-східній частині без опадів. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-13° тепла, на Лівобережжі 3-8° тепла, в східних областях на поверхні грунту заморозки 0-3°; температура вдень 12-18° тепла, на півдні до 21°.

У Києві 26 вересня по прогнозами очікується часом дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 10-13°.

24 вересня температура води в Чорному й Азовському морях становила 15-19°, в Дніпрі в межах Києва 13°.

Синоптик Наталка Діденко пояснює, що погода в Україні цілком відповідає сезону та прогнозує потепління на вихідні:

"Тут усі скаржаться на небувалі холоди, обзивають вересень листопадом і кажуть, що старожили не пам`ятають... Завжди, завжди в Україні трапляються у вересні заморозки. Взагалі, найраніші заморозки навіть приходять в наші широти й у серпні", – каже Діденко.

"Вихідними очікується потепління… А поки що – холодно та сонячно", – додає вона.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
погода
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
Останні новини
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
Усі новини...
Реклама: