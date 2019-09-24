На Украину надвигаются дожди

В следующие сутки на большинстве территории Украины сохранится сухая погода, а уже в четверг атмосферный фронт с запада принесет дожди.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает 24 сентября "Интерфакс-Украина".

В среду в Украине в целом без осадков, только на Прикарпатье и Закарпатье днем дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.



Ночью на севере страны и Левобережной части на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-5°, на остальной территории температура 2-10° тепла; температура днем 13-18° тепла, в западных областях и южной части 16-21°.



В Киеве – осадков не ожидается; ночью заморозки 0-2°, температура днем 14-16° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в столице 25 сентября самая высокая температура днем была 29,1 в 2015г., самая низкая ночью -2,5 в 1902г.



На 26 сентября синоптики прогнозируют небольшие, местами умеренные дожди, лишь в восточной и юго-восточной части без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 7-13° тепла, на Левобережье 3-8° тепла, в восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°; температура днем 12-18° тепла, на юге до 21°.



В Киеве 26 сентября по прогнозам ожидается временами дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 10-13°



24 сентября температура воды в Черном и Азовском морях составила 15-19°, в Днепре в пределах Киева 13°.

Синоптик Наталья Диденко объясняет, что погода в Украине вполне соответствует сезону и прогнозирует потепление на выходные:

"Здесь все жалуются на небывалые холода, обзывают сентябрь ноябрем и говорят, что старожилы такого не помнят... Всегда, всегда в Украине случаются в сентябре заморозки. Вообще, ранние заморозки даже приходят в наши широты и в августе", - говорит Диденко.

"На выходных ожидается потепление ... А пока - холодно и солнечно", - добавляет она.