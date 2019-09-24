Німеччина ставить візи у російські паспорти мешканців ОРДЛО – ЗМІ

Німеччина видає візи мешканцям окупованих районів Донецької і Луганської областей у їх нові російські паспорти.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написала німецька газета Bild з посиланням на відповідь уряду на запит депутатки Вільної демократичної партії Ренати Альт, яка є доповідачкою парламентської групи щодо України і Росії.

З відповіді видно, що німецький уряд не робить розрізнення для звичайних російських паспортів і тих, що російська влада роздає починаючи з квітня в окупованих районах східної України.

З квітня Німеччина видала майже 100 тисяч віз власникам російських паспортів. Скільки з цього числа припадає на мешканців ОРДЛО невідомо.

У відповіді депутатці федеральний уряд розкритикував указ Владіміра Путіна про видачу паспортів мешканцям ОРДЛО, стверджуючи, що це порушення суверенітету України і Мінських домовленостей.

"Федеральний канцлер і федеральний міністр закордонних справ висловлюють промови на підтримку українському уряду. Але водночас можна легко ставити візи в російські паспорти, які Путін роздає на сході України! " – сказала Рената Альт.

"Федеральний уряд підриває всі зусилля з деескалації і встановлення миру в Україні" – додала вона.

Нагадаємо, 24 квітня Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для мешканців окупованих районів Донецької та Луганської областей. Окремі країни ЄС заявили, що не визнаватимуть російські паспорти мешканців ОРДЛО, однак консолідованої відповіді боку на паспортизацію Донбасу не було.