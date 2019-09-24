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Суд ЄС зняв з Януковича лише минулорічні санкції, поточні – в силі

Вівторок, 24 вересня 2019, 13:35

Суд Європейського союзу скасував персональні санкції, продовжені Радою ЄС проти екс-президента Віктора Януковича у 2018 році, проте колишній президент-утікач продовжує залишатися під дією чинних санкцій до березня 2020 року.

Про це йдеться у рішенні Суду ЄС загальної юрисдикції, яке є у розпорядження "Європейської правди".

Раніше прессекретар сина колишнього президента Олександра Януковича Юрій Кірасир заявив, що Європейський суд скасував санкції проти Віктора Януковича за 2018-2019 роки.

У рішенні суду від 24 вересня йдеться, що він скасовує рішення Ради ЄС від 5 березня 2018 року про продовження санкцій щодо Януковича до березня 2019 року.

Зазначимо, в липні суд ЄС вже виніс схоже рішення про скасування санкцій 2018 року.

Водночас Віктор Янукович продовжує залишатися під дією європейських санкцій до березня 2020 року, оскільки відповідне рішення Ради ЄС про продовження санкцій у березні 2019 року залишається в силі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Януковичсанкції
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