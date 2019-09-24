Суд ЕС снял с Януковича только прошлогодние санкции, текущие - в силе

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Вторник, 24 сентября 2019, 13:35

Суд Европейского союза отменил персональные санкции, продолженные Советом ЕС против экс-президента Виктора Януковича в 2018 году, однако бывший президент-беглец продолжает оставаться под действующими санкциями до марта 2020 года.

Об этом говорится в решении суда ЕС общей юрисдикции, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Ранее прессекретар сына бывшего президента Александра Януковича Юрий Кирасир заявил, что Европейский суд отменил санкции против Виктора Януковича за 2018-2019 годы.

В решении суда от 24 сентября говорится, что он отменяет решение Совета ЕС от 5 марта 2018 о продлении санкций в отношении Януковича до марта 2019 года.

Отметим, в июле суд ЕС уже вынес подобное решение об отмене санкций 2018 года.

В то же время Виктор Янукович продолжает оставаться под действием европейских санкций до марта 2020 года, поскольку соответствующее решение Совета ЕС о продлении санкций в марте 2019 остается в силе.

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Темы: Янукович санкции


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