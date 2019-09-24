У Кличка хвилюються за опалювальний сезон: Київрада не збиралася 4,5 місяці
Заступник мера Києва Петро Пантелєєв заявляє, що напередодні опалювального сезону не вирішені питання підготовки столиці до зими, оскільки депутати Київради не збиралися на засідання 4,5 місяці.
Джерело: пост Пантелєєва у Facebook, коментар секретаря Київради Володимира Прокопіва УП.
Пряма мова Пантелєєва: "Минулого тижня Київська міська рада вчергове не змогла зібрати кворуму для проведення чергового засідання. Останній раз сесія Київради відбувалась у середні травня. Тобто депутати для прийняття принципово важливих рішень для міста не збираються вже 4,5 місяці".
"Невирішеним є питання придбання необхідних обсягів газу та мазуту на весь зимовий період для підприємства "Київтеплоенерго". Від цього залежить, чи буде тепло в наших оселях взимку".
Деталі: За словами Пантелєєва, також треба вирішити питання дофінансування проекту переключення 20-ти будинків і школи від відомчих котелень до міських мереж на Татарці і питання компенсації мешканцям кредитів ЖБК та ОСББ на проекти з енергозбереження, що вже реалізовані.
Також треба погасити борги з зарплати працівникам транспортної сфери.
Пантелєєв нагадав, що для вирішення всіх цих питань потрібні рішення Київради.
Секретар Київради Володимир Прокопів визнав, що проблема з засіданнями існує, а на питання, що буде з підготовкою Києва до зими, відзначив, що "це риторичне питання".
Пряма мова Прокопіва: "Останнє пленарне засідання було заплановане на минулий четвер. Але, якщо я не помиляюся, то з необхідних 61 депутата було 56. На останнє пленарне засідання зібрались приблизно 90% фракції "Солідарність". По інших фракціях, на жаль, зовсім інакша явка".
"Зараз ведемо роботу з депутатським корпусом. Політика політикою, вибори будуть – не будуть, але допрацювати до кінця зобов’язаний кожен депутат. Думаю, що ця робота буде успішно проведена, і ті рішення, які необхідні для міста, будуть прийняті".
Деталі: Він сумнівається, що успішне засідання відбудеться вже цього тижня, але вірить що депутати зможуть зібратися і успішно попрацювати на початку жовтня.
Згідно з сайтом Київради, депутати востаннє збиралися 16 травня. Наступні засідання призначалися на 12 та 19 вересня, але на них не було кворуму.
Так, 12 вересня у сесійній залі міськради зареєструвалися лише 48 обранців зі 120, а 19 вересня – 53.
12 вересня повністю проігнорували засідання депутати "Київської команди". Також на засідання не з’явилися половина депутатів від фракції "Солідарність" і "Батьківщина", понад три чверті від фракції "Єдність" та понад третина "свободівців".
19 вересня не прийшли на засідання депутати "Київської команди", понад 80% фракції "Єдність" та понад 40% від фракції "Солідарність" і "Батьківщина".
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