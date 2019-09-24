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У Кличко волнуются за отопительный сезон: Киевсовет не собирался 4,5 месяца

Вторник, 24 сентября 2019, 14:32

Заместитель мэра Киева Петр Пантелеев заявляет, что накануне отопительного сезона не решены вопросы подготовки столицы к зиме, поскольку депутаты Киевсовета не собирались на заседания 4,5 месяца.

Источник: пост Пантелеева в Facebook, комментарий секретаря Киевсовета Владимира Прокопива УП.

Прямая речь Пантелеева: "На прошлой неделе Киевский городской совет в очередной раз не смог собрать кворум для проведения очередного заседания. Последний раз сессия Киевсовета проходила в средние мая. То есть депутаты для принятия принципиально важных решений для города не собираются уже 4,5 месяца".

"Нерешенным является вопрос приобретения необходимых объемов газа и мазута на весь зимний период для предприятия "Киевтеплоэнерго". От этого зависит, будет ли тепло в наших домах зимой".

Детали: По словам Пантелеева, также нужно решить вопросы дофинансирования проекта переключения 20-ти домов и школы от ведомственных котельных к городским сетям на Татарке и вопрос выплаты компенсации жителям кредитов ЖСК и ОСМД на проекты по энергосбережению, которые уже реализованы.

Также нужно погасить долги по зарплате работникам транспортной сферы.

Пантелеев напомнил, что для решения всех этих вопросов нужны решения Киевсовета.

Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив признал, что проблема с заседаниями существует, а на вопрос, что будет с подготовкой Киева к зиме, отметил, что "это риторический вопрос".

Прямая речь Прокопива: "Последнее пленарное заседание было запланировано на прошлый четверг. Но, если я не ошибаюсь, то из необходимых 61 депутата было 56. На последнее пленарное заседание собрались примерно 90% фракции "Солидарность". По другим фракциям, к сожалению, совсем иная явка".

"Сейчас ведем работу с депутатским корпусом. Политика политикой, выборы будут – не будут, но доработать до конца обязан каждый депутат. Думаю, что эта работа будет успешно проведена, и те решения, которые необходимы для города, будут приняты".

Детали: Он сомневается, что успешное заседание состоится уже на этой неделе, но верит, что депутаты смогут собраться и успешно поработать в начале октября.

Согласно сайту Киевсовета, депутаты в последний раз собирались 16 мая. Следующие заседания назначались на 12 и 19 сентября, но на них не было кворума.

Так, 12 сентября в сессионном зале горсовета зарегистрировались только 48 избранников из 120, а 19 сентября – 53.

12 сентября полностью проигнорировали заседание депутаты "Киевской команды". Также на заседание не явились половина депутатов от фракции "Солидарность" и "Батькивщина", более трех четвертей от фракции "Единство" и более трети "свободовцев".

19 сентября не пришли на заседание депутаты "Киевской команды", более 80% фракции "Единство" и более 40% от фракции "Солидарность" и "Батькивщина".

Ирина Балачук, УП
Темы: Киевместная властьотопление
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