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Керівник Укравтодору подав прем'єру заяву про відставку

Вівторок, 24 вересня 2019, 17:55

Керівник Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак подав прем’єр-міністру Олексію Гончаруку заяву про відставку.

Джерело: Укравтодор

Пряма мова: "Ще кілька тижнів тому у зв’язку із закінченням 3-річної каденції, новою пропозицією, яку отримав, та особистими планами я прийняв рішення про завершення своєї роботи на посаді керівника Укравтодору".

…Завдяки ефективним управлінським рішенням за 3 роки в Україні впроваджено фундаментальні реформи дорожньої галузі та систему управління, яка ефективно працює в європейських країнах. Тепер вона є міцною основою для подальшого розвитку дорожньої галузі України на роки вперед".

Деталі: Новак зазначив, що був "щасливий започаткувати зміни в інфраструктурі України і тепер бачити, як день від дня змінюється її дорожня карта". За його словами, з 2016 по 2018 роки в Україні відремонтовано 6800 км доріг державного та місцевого значення.

Новак висловив готовність у подальшому допомагати як прем’єр-міністру України, так і наступному керівникові Укравтодору.

Українська правда

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Теми: дорогиУкравтодорКабінет міністрів
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