Руководитель Укравтодора подал премьеру заявление об отставке

Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке.

Источник: Укравтодор

Прямая речь: "Еще несколько недель назад в связи с окончанием 3-летней каденции, новым предложением, которую получил, и личными планами я принял решение о завершении своей работы в должности руководителя Укравтодора".

... Благодаря эффективным управленческим решениям за 3 года в Украине введены фундаментальные реформы дорожной отрасли и систему управления, которая эффективно работает в европейских странах. Теперь она является прочной основой для дальнейшего развития дорожной отрасли Украины на годы вперед".

Детали: Новак отметил, что был "счастлив начать изменения в инфраструктуре Украины и теперь видеть, как день ото дня меняется ее дорожная карта". По его словам, с 2016 по 2018 годы в Украине отремонтировано 6800 км дорог государственного и местного значения.

Новак выразил готовность в дальнейшем помогать как премьер-министру Украины, так и последующем руководителю Укравтодора.