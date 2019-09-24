Зеленський зустрівся із генсеком НАТО в кулуарах Генасамблеї ООН

Президент Володимир Зеленський зустрівся із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом на полях Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у Twitter глави держави.

"Для нас дуже важливий візит Північноатлантичної ради НАТО до України наприкінці жовтня. Ми продовжимо активну взаємодію з Альянсом щодо реалізації структурних реформ у секторі безпеки та оборони згідно зі стандартами НАТО", - йдеться у повідомленні.

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