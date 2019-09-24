Зеленський зустрівся із генсеком НАТО в кулуарах Генасамблеї ООН

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Вівторок, 24 вересня 2019, 19:47

Президент Володимир Зеленський зустрівся із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом на полях Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у Twitter глави держави.

"Для нас дуже важливий візит Північноатлантичної ради НАТО до України наприкінці жовтня. Ми продовжимо активну взаємодію з Альянсом щодо реалізації структурних реформ у секторі безпеки та оборони згідно зі стандартами НАТО", - йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо:

  • Зеленський у вівторок, 24 вересня, взяв участь у відкритті 74-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
  • 25 вересня президент виступить із промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку.
  • У Нью-Йорку Зеленський також проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема, з президентом США Дональдом Трампом.

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Теми: Зеленський ООН США


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