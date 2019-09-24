Зеленський зустрівся із генсеком НАТО в кулуарах Генасамблеї ООН
Вівторок, 24 вересня 2019, 19:47
Президент Володимир Зеленський зустрівся із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом на полях Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у Twitter глави держави.
"Для нас дуже важливий візит Північноатлантичної ради НАТО до України наприкінці жовтня. Ми продовжимо активну взаємодію з Альянсом щодо реалізації структурних реформ у секторі безпеки та оборони згідно зі стандартами НАТО", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
- Зеленський у вівторок, 24 вересня, взяв участь у відкритті 74-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
- 25 вересня президент виступить із промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку.
- У Нью-Йорку Зеленський також проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема, з президентом США Дональдом Трампом.