Зеленский встретился с генсеком НАТО в кулуарах Генассамблеи ООН

Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в Twitter главы государства.

"Для нас очень важен визит Североатлантического совета НАТО в Украину в конце октября. Мы продолжим активное взаимодействие с НАТО по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО", - говорится в сообщении.

Напомним: