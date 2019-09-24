Зеленский встретился с генсеком НАТО в кулуарах Генассамблеи ООН
914 просмотров
Вторник, 24 сентября 2019, 19:47
Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в Twitter главы государства.
"Для нас очень важен визит Североатлантического совета НАТО в Украину в конце октября. Мы продолжим активное взаимодействие с НАТО по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО", - говорится в сообщении.
Напомним:
- Зеленский во вторник принял участие в открытии 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
- Завтра президент выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.
- В Нью-Йорке Зеленский также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в частности, с президентом США Дональдом Трампом.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua