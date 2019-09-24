Зеленский встретился с генсеком НАТО в кулуарах Генассамблеи ООН

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Вторник, 24 сентября 2019, 19:47

Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в Twitter главы государства.

"Для нас очень важен визит Североатлантического совета НАТО в Украину в конце октября. Мы продолжим активное взаимодействие с НАТО по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО", - говорится в сообщении.

 

Напомним:

  • Зеленский во вторник принял участие в открытии 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
  • Завтра президент выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.
  • В Нью-Йорке Зеленский также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в частности, с президентом США Дональдом Трампом.

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Темы: Зеленский ООН США


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