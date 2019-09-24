Трамп доручив оприлюднити "повну" телефонну розмову з Зеленським

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Вівторок, 24 вересня 2019, 21:45

Президент Дональд Трамп доручив 25 вересня оприлюднити стенограму його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: Твіттер Трампа

"Я зараз перебуваю в Організації Об’єднаних Націй, представляю нашу країну, але дозволив завтра оприлюднити повну, повністю розсекречену та нередаговану стенограму моєї телефонної розмови з президентом України Зеленським.

От побачите, цілком адекватний дзвінок. Жодного тиску, і, на відміну від Джо Байдена та його сина, ніякої quid pro quo…"

Що цьому передувало: 24 вересня зранку Трамп припустив, що стенограма його телефонної розмови з Зеленським може бути оприлюднена.

Водночас президент США відзначив: "Може, ви її побачите, а може ні. Залежно від того, що ми захочемо зробити".

Передісторія:

  • Минулого тижня стало відомо про розслідування за скаргою неназваного держслужбовця проти Дональда Трампа. 
  • Президента підозрюють у просуванні власних політичних інтересів під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.
  • ЗМІ стверджують, що Трамп нібито вимагав від українського колеги розпочати кримінальне розслідування проти свого головного конкурента на президентських виборах Джо Байдена або ж його сина Хантера.
  • Лідер США також нібито міг шантажувати Зеленського.

Знати більше: "Американська розтяжка" Зеленського: що відбувається із Трампом та що має робити Україна"

Українська правда

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Теми: Трамп Зеленський


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