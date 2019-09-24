Трамп доручив оприлюднити "повну" телефонну розмову з Зеленським

Президент Дональд Трамп доручив 25 вересня оприлюднити стенограму його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: Твіттер Трампа

"Я зараз перебуваю в Організації Об’єднаних Націй, представляю нашу країну, але дозволив завтра оприлюднити повну, повністю розсекречену та нередаговану стенограму моєї телефонної розмови з президентом України Зеленським.

От побачите, цілком адекватний дзвінок. Жодного тиску, і, на відміну від Джо Байдена та його сина, ніякої quid pro quo…"

I am currently at the United Nations representing our Country, but have authorized the release tomorrow of the complete, fully declassified and unredacted transcript of my phone conversation with President Zelensky of Ukraine.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Що цьому передувало: 24 вересня зранку Трамп припустив, що стенограма його телефонної розмови з Зеленським може бути оприлюднена.

Водночас президент США відзначив: "Може, ви її побачите, а може ні. Залежно від того, що ми захочемо зробити".

Передісторія:

Минулого тижня стало відомо про розслідування за скаргою неназваного держслужбовця проти Дональда Трампа.

Президента підозрюють у просуванні власних політичних інтересів під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

ЗМІ стверджують, що Трамп нібито вимагав від українського колеги розпочати кримінальне розслідування проти свого головного конкурента на президентських виборах Джо Байдена або ж його сина Хантера.

Лідер США також нібито міг шантажувати Зеленського.

Знати більше: "Американська розтяжка" Зеленського: що відбувається із Трампом та що має робити Україна"