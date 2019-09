Трамп поручил обнародовать "полный" телефонный разговор с Зеленским

Президент Дональд Трамп поручил 25 сентября обнародовать стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: Твиттер Трампа

"Я сейчас нахожусь в Организации Объединенных Наций, представляю нашу страну, но поручил завтра обнародовать полную, полностью рассекреченную и неотредактированную стенограмму моего телефонного разговора с президентом Украины Зеленским.

Вот увидите, вполне адекватный звонок. Никакого давления, и, в отличие от Джо Байдена и его сына, никакой quid pro quo..."

I am currently at the United Nations representing our Country, but have authorized the release tomorrow of the complete, fully declassified and unredacted transcript of my phone conversation with President Zelensky of Ukraine....