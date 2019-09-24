Трамп поручил обнародовать "полный" телефонный разговор с Зеленским

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Вторник, 24 сентября 2019, 21:45

Президент Дональд Трамп поручил 25 сентября обнародовать стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: Твиттер Трампа

"Я сейчас нахожусь в Организации Объединенных Наций, представляю нашу страну, но поручил завтра обнародовать полную, полностью рассекреченную и неотредактированную стенограмму моего телефонного разговора с президентом Украины Зеленским.

Вот увидите, вполне адекватный звонок. Никакого давления, и, в отличие от Джо Байдена и его сына, никакой quid pro quo..."

Что этому предшествовало: 24 сентября утром Трамп предположил, что стенограмма его телефонного разговора с Зеленским может быть опубликована.

Вместе с тем президент США отметил: "Может, вы ее увидите, а может нет. Зависит от того, что мы захотим сделать".

Предыстория:

  • На прошлой неделе стало известно о расследовании по жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа.
  • Президента США подозревают в продвижении собственных политических интересов в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
  • СМИ утверждают, что Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера.
  • Лидер США также якобы мог шантажировать Зеленского.

Узнать больше: "Американская растяжка" Зеленского: что происходит с Трампом и что должна делать Украина

Украинская правда

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Темы: Трамп Зеленский


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