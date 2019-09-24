Трамп поручил обнародовать "полный" телефонный разговор с Зеленским

Президент Дональд Трамп поручил 25 сентября обнародовать стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: Твиттер Трампа

"Я сейчас нахожусь в Организации Объединенных Наций, представляю нашу страну, но поручил завтра обнародовать полную, полностью рассекреченную и неотредактированную стенограмму моего телефонного разговора с президентом Украины Зеленским.

Вот увидите, вполне адекватный звонок. Никакого давления, и, в отличие от Джо Байдена и его сына, никакой quid pro quo..."

I am currently at the United Nations representing our Country, but have authorized the release tomorrow of the complete, fully declassified and unredacted transcript of my phone conversation with President Zelensky of Ukraine.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Что этому предшествовало: 24 сентября утром Трамп предположил, что стенограмма его телефонного разговора с Зеленским может быть опубликована.

Вместе с тем президент США отметил: "Может, вы ее увидите, а может нет. Зависит от того, что мы захотим сделать".

Предыстория:

На прошлой неделе стало известно о расследовании по жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа.

Президента США подозревают в продвижении собственных политических интересов в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

СМИ утверждают, что Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера.

Лидер США также якобы мог шантажировать Зеленского.

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