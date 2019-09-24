"Всіх запрошую, всі хочуть": Зеленський запропонує Трампу відвідати Україну
Президент Володимир Зеленський запросить президента США Дональда Трампа приїхати в Україну.
Джерело: Зеленський на Facebook-сторінці Офісу президента
Пряма мова: Такого не було багато років…Очікуємо, що домовимось про візит.
Бо мені більше хочеться не щоб я літав по всіх країнах. Я хотів би, щоб справжні лідери свої країн приїжджали до України і бачили. Не на словах від мене, яка гарна Україна, (а на власні очі – ред.).
Всіх запрошую, всі хочуть. Всі чекають на запрошення. І як тільки я кажу їм, всі – "з задоволенням".
Тому найближчі два роки в нас будуть такі гучні візити американських і європейських лідерів".
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