"Всех приглашаю, все хотят": Зеленский предложит Трампу посетить Украину

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Вторник, 24 сентября 2019, 23:02

Президент Владимир Зеленский пригласит президента США Дональда Трампа приехать в Украину.

Источник: Зеленский на Facebook-странице Офиса президента

Прямая речь: Такого не было много лет... Ожидаем, что договоримся о визите.

Потому что мне больше хочется не чтобы я летал по всем странам. Я хотел бы, чтобы настоящие лидеры свои стран приезжали в Украину и видели. Не на словах от меня, какая красивая Украина (а воочию - ред.)...

Всех приглашаю, все хотят. Все ждут приглашения. И как только я говорю им, все - "с удовольствием".

Поэтому ближайшие два года у нас будут такие громкие визиты американских и европейских лидеров".

Украинская правда

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Темы: Зеленский США Трамп


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