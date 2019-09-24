Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Всех приглашаю, все хотят": Зеленский предложит Трампу посетить Украину

Вторник, 24 сентября 2019, 23:02

Президент Владимир Зеленский пригласит президента США Дональда Трампа приехать в Украину.

Источник: Зеленский на Facebook-странице Офиса президента

Прямая речь: Такого не было много лет... Ожидаем, что договоримся о визите.

Потому что мне больше хочется не чтобы я летал по всем странам. Я хотел бы, чтобы настоящие лидеры свои стран приезжали в Украину и видели. Не на словах от меня, какая красивая Украина (а воочию - ред.)...

Всех приглашаю, все хотят. Все ждут приглашения. И как только я говорю им, все - "с удовольствием".

Поэтому ближайшие два года у нас будут такие громкие визиты американских и европейских лидеров".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Зеленский
Зеленский о ночной атаке: Мир должен реагировать, когда РФ бьет по зерну
Зеленский: Польша вместе с нами стала щитом Европы, ни одной трещины в этом щите быть не может
Украина имеет план на случай гибели Зеленского − Politico
Последние новости
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
Все новости...
Реклама: