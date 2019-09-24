"Всех приглашаю, все хотят": Зеленский предложит Трампу посетить Украину
Вторник, 24 сентября 2019, 23:02
Президент Владимир Зеленский пригласит президента США Дональда Трампа приехать в Украину.
Источник: Зеленский на Facebook-странице Офиса президента
Прямая речь: Такого не было много лет... Ожидаем, что договоримся о визите.
Потому что мне больше хочется не чтобы я летал по всем странам. Я хотел бы, чтобы настоящие лидеры свои стран приезжали в Украину и видели. Не на словах от меня, какая красивая Украина (а воочию - ред.)...
Всех приглашаю, все хотят. Все ждут приглашения. И как только я говорю им, все - "с удовольствием".
Поэтому ближайшие два года у нас будут такие громкие визиты американских и европейских лидеров".
Украинская правда