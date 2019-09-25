Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів – Зеленський в ООН

Президент Володимир Зеленський заявив, що перешкодою для сталого розвитку України є спротив реформам всередині країни та війна внаслідок російської агресії.

Джерело: сайт Офісу президента

Деталі: Під час участі у діалозі лідерів на Саміті ООН з питань Цілей сталого розвитку в рамках 74-ї сесії Генасамблеї ООН Зеленський висловив сподівання на підтримку міжнародного товариства у поверненні українських територій політико-дипломатичним шляхом, припинення війни та встановлення миру.

Дослівно: "Жодна держава не досягне сталого розвитку без миру та відчуття безпеки. Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів, неможливий там, де панують агресивні геополітичні стратегії, що аплодують вторгненню до інших держав і порушенню прав і свобод людини.

На цьому шляху (ред. розвитку країни) сьогодні два бар’єри. Перший – це внутрішньополітична традиція, коли важливі для розвитку реформи отримують спротив. Але з цим нова українська влада обов’язково впорається. Другий бар’єр набагато складніший. І нам його не подолати без міжнародної підтримки. Це війна внаслідок російської агресії проти України."

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