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Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов - Зеленский в ООН

Среда, 25 сентября 2019, 04:24
Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов - Зеленский в ООН

Президент Владимир Зеленский заявил, что препятствием для устойчивого развития Украины является сопротивление реформам внутри страны и война в результате российской агрессии.

Источник: сайт Офиса президента

Детали: Во время участия в диалоге лидеров на Саммите ООН по Целям устойчивого развития в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН Зеленский выразил надежду на поддержку международного сообщества в возвращении украинских территорий политико-дипломатическим путем, прекращение войны и установление мира.

Дословно: "Ни одно государство не достигнет устойчивого развития без мира и чувство безопасности. Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов, невозможно там, где господствуют агрессивные геополитические стратегии, аплодируют вторжению в другие государства и нарушению прав и свобод человека.

На этом пути (ред. развития страны) сегодня два барьера. Первый - это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление. Но с этим новая украинская власть обязательно справится. Второй барьер гораздо сложнее. И нам его не одолеть без международной поддержки. Это война вследствие российской агрессии против Украины."

Напомним:

  • Зеленский находится в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийООНвойна
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