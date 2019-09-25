Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов - Зеленский в ООН

306 просмотров
Среда, 25 сентября 2019, 04:24

Президент Владимир Зеленский заявил, что препятствием для устойчивого развития Украины является сопротивление реформам внутри страны и война, в результате российской агрессии.

Источник: сайт Офиса президента

Детали: Во время участия в диалоге лидеров на Саммите ООН по Целям устойчивого развития в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН Зеленский выразил надежду на поддержку международного сообщества в возвращении украинских территорий политико-дипломатическим путем, прекращение войны и установление мира.

Дословно: "Ни одно государство не достигнет устойчивого развития без мира и чувство безопасности. Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов, невозможно там, где господствуют агрессивные геополитические стратегии, аплодируют вторжению в другие государства и нарушению прав и свобод человека.

На этом пути (ред. развития страны) сегодня два барьера. Первый - это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление. Но с этим новая украинская власть обязательно справится. Второй барьер гораздо сложнее. И нам его не одолеть без международной поддержки. Это война вследствие российской агрессии против Украины."

Напомним:

  • Зеленский находится в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский ООН война


powered by lun.ua
Материалы по теме
Белый дом хочет выступления перед Конгрессом госслужащего, который пожаловался на Трампа 25 сентября 2019, 03:40
Украинские власти разрешили опубликовать запись разговора с Зеленским – Трамп 25 сентября 2019, 02:15
Зеленский и Путин сделали первые шаги к миру – Макрон 25 сентября 2019, 01:09
Все новости
Главные новости
Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов - Зеленский в ООН
Германия опровергла заявления о выдаче виз жителям ОРДЛО с паспортами РФ
Демократы официально инициировали процедуру импичмента Трампа
Трамп поручил обнародовать "полный" телефонный разговор с Зеленским
Все новости
социум

Кто такие полиаморы: хаотичный секс или любовь по согласию?

здоровье

6 изменений, которые происходят с нашим телом, когда на улице становится холодно

советы

Старайтесь быть под дневным светом чаще: почему это нужно и как этого достичь

Поиск по сайту
Архив
Весь архів