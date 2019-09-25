У Білому домі намагалися зірвати зустріч Трампа і Зеленського – Washington Post

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Середа, 25 вересня 2019, 09:50

У Білому домі намагалися не допустити зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа.

Джерело: Washington Post

Деталі: Відзначається, що деякі американські чиновники стали побоюватися, що Трамп і його близькі можуть використовувати важелі впливу США на нового лідера України для політичної вигоди Трампа. Зокрема, щодо потенційного суперника Трампа на президентських виборах США у 2020 році Джо Байдена та його сина.

"Дуже багато людей намагалися не допустити зустрічі, тому що вона не була б сфокусована на відносинах Україна-США", - сказав виданню один з екс-чиновників, виступаючи на умовах анонімності.

Декілька чиновників розповіли на умовах анонімності про низку напружених зустрічей щодо України в адміністрації президента, які передували липневому телефонному дзвінку Трампа Зеленському.

У Білому домі спростували ці повідомлення, заявивши, що на засіданнях Ради національної безпеки такі побоювання не піднімалися і що Трамп зосередився на тому, щоб переконати Україну викорінити корупцію. Офіційно Білий дім не відповів на запит про коментар.

Передісторія:

  • Минулого тижня стало відомо про розслідування за скаргою неназваного держслужбовця проти Дональда Трампа. 
  • Президента підозрюють у просуванні власних політичних інтересів під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.
  • ЗМІ стверджують, що Трамп нібито вимагав від українського колеги розпочати кримінальне розслідування проти свого головного конкурента на президентських виборах Джо Байдена або ж його сина Хантера.
  • Лідер США також нібито міг шантажувати Зеленського.

Знати більше: "Американська розтяжка" Зеленського: що відбувається із Трампом та що має робити Україна"

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Теми: Зеленський Трамп США Україна


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