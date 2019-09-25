В Белом доме пытались сорвать встречу Трампа и Зеленского  – Washington Post

В Белом доме пытались не допустить встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Источник: Washington Post

Детали: Отмечается, что некоторые американские чиновники стали опасаться, что Трамп и его близкие могут использовать рычаги влияния США на нового лидера Украины для политической выгоды Трампа. В частности, относительно потенциального соперника Трампа на президентских выборах США в 2020 году Джо Байдена и его сыне.

"Очень много людей пытались не допустить встречи, потому что она не была бы сфокусирована на отношениях Украина-США", - сказал изданию один из экс-чиновников, выступая на условиях анонимности.

Несколько чиновников рассказали на условиях анонимности о ряде напряженных встреч по Украине в администрации президента, которые предшествовали июльскому телефонному звонку Трампа Зеленскому.

В Белом доме оспорили эти сообщения, заявив, что на заседаниях Совета национальной безопасности такие опасения не поднимались и что Трамп сосредоточился на том, чтобы убедить Украину искоренить коррупцию. Официально Белый дом не ответил на запрос о комментарии.

Предыстория:

На прошлой неделе стало известно о расследовании по жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа.

Президента США подозревают в продвижении собственных политических интересов в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

СМИ утверждают, что Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера.

Лидер США также якобы мог шантажировать Зеленского.

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