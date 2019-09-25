В Белом доме пытались сорвать встречу Трампа и Зеленского – Washington Post
В Белом доме пытались не допустить встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Источник: Washington Post
Детали: Отмечается, что некоторые американские чиновники стали опасаться, что Трамп и его близкие могут использовать рычаги влияния США на нового лидера Украины для политической выгоды Трампа. В частности, относительно потенциального соперника Трампа на президентских выборах США в 2020 году Джо Байдена и его сыне.
"Очень много людей пытались не допустить встречи, потому что она не была бы сфокусирована на отношениях Украина-США", - сказал изданию один из экс-чиновников, выступая на условиях анонимности.
Официально чиновники Белого дома оспорили эти сообщения, заявив, что на заседаниях Совета национальной безопасности такие опасения не поднимались и что Трамп сосредоточился на том, чтобы убедить Украину искоренить коррупцию. Представитель Белого дома не ответил на запрос о комментарии.
Предыстория:
- На прошлой неделе стало известно о расследовании по жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа.
- Президента США подозревают в продвижении собственных политических интересов в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
- СМИ утверждают, что Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера.
- Лидер США также якобы мог шантажировать Зеленского.
Узнать больше: "Американская растяжка" Зеленского: что происходит с Трампом и что должна делать Украина
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua