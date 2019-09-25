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В Белом доме пытались сорвать встречу Трампа и Зеленского  – Washington Post

Среда, 25 сентября 2019, 09:50
В Белом доме пытались сорвать встречу Трампа и Зеленского  – Washington Post

В Белом доме пытались не допустить встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Источник: Washington Post

Детали: Отмечается, что некоторые американские чиновники стали опасаться, что Трамп и его близкие могут использовать рычаги влияния США на нового лидера Украины для политической выгоды Трампа. В частности, относительно потенциального соперника Трампа на президентских выборах США в 2020 году Джо Байдена и его сыне.

"Очень много людей пытались не допустить встречи, потому что она не была бы сфокусирована на отношениях Украина-США", - сказал изданию один из экс-чиновников, выступая на условиях анонимности.

Несколько чиновников рассказали на условиях анонимности о ряде напряженных встреч по Украине в администрации президента, которые предшествовали июльскому телефонному звонку Трампа Зеленскому.

В Белом доме оспорили эти сообщения, заявив, что на заседаниях Совета национальной безопасности такие опасения не поднимались и что Трамп сосредоточился на том, чтобы убедить Украину искоренить коррупцию. Официально Белый дом не ответил на запрос о комментарии.

Предыстория:

  • На прошлой неделе стало известно о расследовании по жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа.
  • Президента США подозревают в продвижении собственных политических интересов в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
  • СМИ утверждают, что Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера.
  • Лидер США также якобы мог шантажировать Зеленского.

Узнать больше: "Американская растяжка" Зеленского: что происходит с Трампом и что должна делать Украина

Темы: ЗеленскийТрампСШАУкраина
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