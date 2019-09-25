Зеленський каже, що його розмова з Трампом "приватна і конфіденційна"

Президент України Володимир Зеленський заявив американським журналістам, що його розмова із Дональдом Трампом є "приватною і конфіденційною".

Як пише "Європейська правда", про це він сказав CNN.

Телеканал зазначає, що Зеленський не став відповідати, чи пов’язує він затримку військової допомоги США Україні з вимогою розслідування щодо колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Натомість він сказав, що його розмови з президентом Дональдом Трампом є "приватними і конфіденційними".

Коли його запитали, чи хоче він, щоб була оприлюднена стенограма дзвінка, Зеленський відповів: "Подивимося".

Трамп у вівторок заявив, що дозволив опублікувати невідредаговану повну стенограму його липневої телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

Він також сказав, що Державний секретар США Майк Помпео отримав дозвіл від уряду України на оприлюднення стенограми телефонного дзвінка.

Президенти України і США повинні зустрітися в Нью-Йорку 25 вересня на полях Генеральної асамблеї ООН.

Зустріч відбудеться на тлі ініціації демократами процедури імпічменту Трампа через його дзвінок Зеленському.

Минулого тижня пресі стало відомо про розслідування, яке ведеться за скаргою неназваного держслужбовця проти Дональда Трампа: президента підозрюють у просуванні власних політичних інтересів під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

ЗМІ стверджують, що Трамп нібито вимагав від українського колеги розпочати кримінальне розслідування проти свого головного конкурента на президентських виборах Джо Байдена або ж його сина Хантера. За припущеннями медіа, лідер США також міг шантажувати Зеленського.

Детальніше читайте у статті: "Американська розтяжка" Зеленського: що відбувається із Трампом та що має робити Україна".

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