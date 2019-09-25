Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский говорит, что его разговор с Трампом был "частным и конфиденциальным"

Среда, 25 сентября 2019, 10:41
Зеленский говорит, что его разговор с Трампом был частным и конфиденциальным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил американским журналистам, что его разговор с Дональдом Трампом является "частной и конфиденциальной".

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал CNN.

Телеканал отмечает, что Зеленский не стал отвечать, связывает ли он задержку военной помощи США Украине с требованием расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.

Вместо этого он сказал, что его разговоры с президентом Дональдом Трампом является "частными и конфиденциальными".

Когда его спросили, хочет ли он, чтобы была обнародована стенограмма разговора Зеленский ответил: "Посмотрим".

Трамп во вторник заявил, что позволил опубликовать неотредактированную полную стенограмму его июльской телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Он также сказал, что государственный секретарь США Майк Помпео получил разрешение от правительства Украины на обнародование стенограммы телефонного звонка.

Президенты Украины и США должны встретиться в Нью-Йорке 25 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Встреча состоится на фоне инициации демократами процедуры импичмента Трампа за его звонок Зеленскому.

На прошлой неделе прессе стало известно о расследовании, которое ведется по жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа: президента подозревают в продвижении собственных политических интересов во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

СМИ утверждают, что Трамп якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера. По предположениям СМИ, лидер США также мог шантажировать Зеленского.

Подробнее читайте в статье: "Американская растяжка" Зеленского: что происходит с Трампом и что должна делать Украина".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийТрампскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
Зеленский приехал в Турцию: будет говорить с Эрдоганом
Последние новости
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
Все новости...
Реклама: