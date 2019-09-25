У Донецьку спалахнула пожежа з вибухами, кажуть про склад боєприпасів – ЗМІ
Середа, 25 вересня 2019, 11:24
В окупованому Донецьку вранці 25 вересня сталась масштабна пожежа.
Джерело: "Остров" з посиланням на сепаратистські ЗМІ
Деталі: Над містом піднявся високий стовп диму і чути вибухи. Місцеві жителі вважають, що вибухають боєприпаси.
Пожежа спалахнула в районі Західного промислового вузла.
При цьому ватажки бойовиків не уточнюють, що саме стало об'єктом горіння, обмежуючись коротким повідомленням про те, що "сталося загоряння, причини з'ясовуються".
* Обережно! Відео містить ненормативну лексику.
Благодійний фонд "Повернись живим" теж повідомляє про пожежу. За даними організації, "горить склад боєприпасів".