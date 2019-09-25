У Донецьку спалахнула пожежа з вибухами, кажуть про склад боєприпасів – ЗМІ

В окупованому Донецьку вранці 25 вересня сталась масштабна пожежа.

Джерело: "Остров" з посиланням на сепаратистські ЗМІ

Деталі: Над містом піднявся високий стовп диму і чути вибухи. Місцеві жителі вважають, що вибухають боєприпаси.

Пожежа спалахнула в районі Західного промислового вузла.

При цьому ватажки бойовиків не уточнюють, що саме стало об'єктом горіння, обмежуючись коротким повідомленням про те, що "сталося загоряння, причини з'ясовуються".

* Обережно! Відео містить ненормативну лексику.

Благодійний фонд "Повернись живим" теж повідомляє про пожежу. За даними організації, "горить склад боєприпасів".

фото: "остров"

фото: facebook "Луганский Партизан"