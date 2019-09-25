У Донецьку спалахнула пожежа з вибухами, кажуть про склад боєприпасів – ЗМІ
В окупованому Донецьку вранці 25 вересня сталась масштабна пожежа.
Джерело: "Остров" з посиланням на сепаратистські ЗМІ
Деталі: Над містом піднявся високий стовп диму і чути вибухи. Місцеві жителі вважають, що вибухають боєприпаси.
Пожежа спалахнула в районі Західного промислового вузла.
При цьому ватажки бойовиків не уточнюють, що саме стало об'єктом горіння, обмежуючись коротким повідомленням про те, що "сталося загоряння, причини з'ясовуються".
Благодійний фонд "Повернись живим" теж повідомляє про пожежу. За даними організації, "горить склад боєприпасів".
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