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У Донецьку спалахнула пожежа з вибухами, кажуть про склад боєприпасів – ЗМІ

Середа, 25 вересня 2019, 11:24
У Донецьку спалахнула пожежа з вибухами, кажуть про склад боєприпасів – ЗМІ

В окупованому Донецьку вранці 25 вересня сталась масштабна пожежа.

Джерело: "Остров" з посиланням на сепаратистські ЗМІ

Деталі: Над містом піднявся високий стовп диму і чути вибухи. Місцеві жителі вважають, що вибухають боєприпаси.

Пожежа спалахнула в районі Західного промислового вузла.

При цьому ватажки бойовиків не уточнюють, що саме стало об'єктом горіння, обмежуючись коротким повідомленням про те, що "сталося загоряння, причини з'ясовуються".

* Обережно! Відео містить ненормативну лексику.

Благодійний фонд "Повернись живим" теж повідомляє про пожежу. За даними організації, "горить склад боєприпасів".

 
фото: "остров"
 
фото: facebook "Луганский Партизан"
 
фото: facebook "Луганский Партизан"

Теми: Донецькпожежаокупація
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