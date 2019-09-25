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В Донецке вспыхнул пожар со взрывами, говорят о складе боеприпасов – СМИ

Среда, 25 сентября 2019, 11:24
В Донецке вспыхнул пожар со взрывами, говорят о складе боеприпасов – СМИ

В оккупированном Донецке утром 25 сентября произошел масштабный пожар.

Источник: "Остров" со ссылкой на  сепаратистские СМИ

Детали: Над городом поднялся высокий столб дыма и слышны взрывы. Местные жители считают, что взрываются боеприпасы. 

Пожар вспыхнул в районе Западного промышленного узла.

При этом главари боевиков не уточняют, что именно стало объектом горения, ограничиваясь коротким сообщением о том, что "произошло возгорание, причины выясняются".  

* Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику.

Благотворительный фонд "Повернись живим" тоже сообщает о пожаре. По данным организации, "горит склад боеприпасов".

 
фото: "Остров"
 
фото: facebook "Луганский Партизан"
 
фото: facebook "Луганский Партизан"

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Темы: Донецкпожароккупация
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