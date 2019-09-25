В Донецке вспыхнул пожар со взрывами, говорят о складе боеприпасов – СМИ
Среда, 25 сентября 2019, 11:24
В оккупированном Донецке утром 25 сентября произошел масштабный пожар.
Источник: "Остров" со ссылкой на сепаратистские СМИ
Детали: Над городом поднялся высокий столб дыма и слышны взрывы. Местные жители считают, что взрываются боеприпасы.
Пожар вспыхнул в районе Западного промышленного узла.
При этом главари боевиков не уточняют, что именно стало объектом горения, ограничиваясь коротким сообщением о том, что "произошло возгорание, причины выясняются".
* Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику.
Благотворительный фонд "Повернись живим" тоже сообщает о пожаре. По данным организации, "горит склад боеприпасов".