В Донецке вспыхнул пожар со взрывами, говорят о складе боеприпасов – СМИ

3778 просмотров
Среда, 25 сентября 2019, 11:24

В оккупированном Донецке утром 25 сентября произошел масштабный пожар.

Источник: "Остров" со ссылкой на  сепаратистские СМИ

Детали: Над городом поднялся высокий столб дыма и слышны взрывы. Местные жители считают, что взрываются боеприпасы. 

Пожар вспыхнул в районе Западного промышленного узла.

При этом главари боевиков не уточняют, что именно стало объектом горения, ограничиваясь коротким сообщением о том, что "произошло возгорание, причины выясняются".  

Благотворительный фонд "Повернись живим" тоже сообщает о пожаре. По данным организации, "горит склад боеприпасов".

 
фото: "Остров"
 
фото: facebook "Луганский Партизан"
 
фото: facebook "Луганский Партизан"

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Донецк пожар оккупация


powered by lun.ua
Материалы по теме
Мешок на голову и допрос 20 часов. Кто и как в оккупированном Донецке защищает и судит пленных 9 сентября 2019, 18:30
В Донецке произошел взрыв у шахты, погиб человек – росСМИ 4 сентября 2019, 12:20
Оккупанты хотят поставить в Донецке памятник императору Николаю II 19 августа 2019, 01:06
Все новости
Главные новости
Зеленский рассказал, кто на него может давить
Зеленский говорит, что его разговор с Трампом был "частным и конфиденциальным"
Гончарук заявил о начале перезагрузки власти
В Белом доме пытались сорвать встречу Трампа и Зеленского  – Washington Post
Все новости
советы

12 советов, которые помогут укрепить иммунитет

здоровье

Антисептики для рук неэффективны против вируса гриппа

здоровье

11 комнатных растений, которые могут быть ядовитыми для людей и животных

Поиск по сайту
Архив
Весь архів